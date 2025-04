Tennis, Atp Barcellona: Alcaraz in finale contro Rune, Fils battuto in due set

Carlos Alcaraz accede alla finale del 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo Atp 500 con 2.889.200 euro di montepremi complessivo in corso sui campi in terra rossa dello storico Real Club de Tenis della città catalana. Il tennista spagnolo ha superato in due set il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4. Per il titolo sfiderà il danese Holger Rune. Alcaraz ha trionfato a Barcellona nel 2022, aggiudicandosi il derby contro Careno Busta, e nel 2023, battendo Tsitsipas (lo scorso anno ha dovuto rinunciare a partecipare per un problema fisico).