Medaglia d'oro nel trap per Massimo Fabbrizi al Campionato Europeo di tiro al volo di Chateauroux. Il carabiniere quarantasettenne di Monteprandone (AP) torna sul tetto d'Europa dopo nove anni dal Titolo conquistato nel 2016 a Lonato del Garda (BS). Bronzo Europeo per Mauro De Filippis. Il poliziotto tarantino sale per la terza volta in carriera sul terzo gradino del podio Continentale.