Tennis, Challenger Cagliari: Arnaldi batte Hurkacz e vince il Sardegna Open

Matteo Arnaldi è il nuovo campione del Sardegna Open di tennis. In finale al Challenger 175 di Cagliari il sanremese ha battuto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz. Arnaldi succede nell'albo del torneo all'argentino Mariano Navone, che nel 2024 aveva battuto in finale Lorenzo Musetti. Per l'azzurro una vittoria cercata e voluta per provare a risalire la classifica Atp. Un titolo (anche se a livello minore) che mancava da tre anni: l'ultimo Challenger l'aveva conquistato tre anni fa in Germania. Per il 25enne campione della Davis è la settima finale Challenger in carriera. Ne ha vinte quattro, comprese le ultime tre, tutte nel 2023 e tutte sulla terra battuta. Nel primo set match equilibrato con break e controbreak ai primi due game. Stessa storia tra il quarto e il quinto game. Il break decisivo è arrivato sul 4-3. Ma sul 6-3 il ligure ha fallito sei set point. Ha riaggiustato le cose però andando a concludere il parziale sul 6-4. Secondo set iniziato malissimo per Arnaldi con un break di Hurkacz. Poi la rimonta dallo 0-2: Arnaldi ha sorpassato sul 3-2 (break) e poi non ha più mollato. Di nuovo 6-4: per l'azzurro può essere l'inizio di una nuova storia.