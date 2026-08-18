Tennis, Zverev batte Atmane e raggiunge gli ottavi di finale a Cincinnati

Il numero 3 del mondo Alexander Zverev ha sfruttato la sua potenza ed esperienza per eliminare il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6 (7/4) 7-6 (7/6) e raggiungere così gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Non è stata una partita facile per il tedesco, che ha affrontato il tenace francese puntando tutto sul dritto preciso e sulle palle corte. Nonostante tutti i suoi sforzi, il mancino di 24 anni ha faticato nella calda notte del Midwest nei momenti cruciali. Nel primo tie-break, ha sbagliato un dritto quando Zverev mentre nel secondo, il tedesco gli ha lasciato pochissimo spazio, venendo a rete sui primi due punti e mandando un bellissimo passante di rovescio sull'ultimo. Dopo la vittoria, Zverev si è congratulato con il suo avversario, dicendo che "ha giocato molto bene, è stato molto aggressivo, con un servizio incredibile". "Sono molto contento di aver vinto", ha detto il tedesco in campo, aggiungendo con un sorriso di aver "impregnato il campo" del proprio sudore. Zverev, recente vincitore del Roland Garros e testa di serie numero uno a Cincinnati, continua la sua corsa da favorito, favorito dall'assenza del numero uno del mondo Sinner, del suo principale rivale Alcaraz e dalla precoce eliminazione di Novak Djokovic. Il tedesco affronterà negli ottavi di finale il vincitore tra l'americano Tommy Paul e il paraguaiano Adolfo Vallejo.