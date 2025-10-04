Tennis, Wta Wuhan: Bronzetti vicina alla qualificazione, Cocciaretto out

Lucia Bronzetti è al turno decisivo delle qualificazioni del 'Dongfeng-Voyah Open', ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 26enne di Villa Verucchio, n.73 WTA e 11esima testa di serie delle 'quali', ha battuto all'esordio per 6-4 6-2, in un'ora e 53 minuti di partita, la wild card di casa Tian Fangran, 22enne di Pechino, n.465 del ranking. La riminese non vinceva un match dal terzo turno di Cincinnati, ad agosto. Bronzetti domenica si giocherà il pass per il main draw con l'australiana Kimberly Birrell, n.85 del ranking, che ha lasciato appena tre game all'olandese Suzan Lamens, n.57 Wta e quarta testa di serie. Tra le due non ci sono precedenti. Semaforo rosso, invece, per Elisabetta Cocciaretto: la 24enne di Fermo, n.91 Wta, è stata sconfitta per 6-3 6-1, in un'ora e 19 minuti, dalla croata Antonia Ruzic, n.80 del ranking e 15esima testa di serie. Per la 22enne di Orehovica si è trattato del secondo successo in tre sfide con l'azzurra.