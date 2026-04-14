Tennis, Wta Rouen: Cocciaretto agli ottavi di finale

Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto, l'unica azzurra in tabellone nell''Open Capfinances Rouen Métropole' (WTA 250 - montepremi 283.347 dollari), promosso due anni fa alla categoria superiore (fino al 2023 era un WTA 125), che si sta disputando sui campi in terra rossa del 'Kindarena Sports Complex' del capoluogo della Normandia, nella Francia settentrionale. La 25enne di Fermo, n.41 del ranking e settima favorita del seeding, reduce dall'impegno con la nazionale di BJK Cup a Velletri, ha battuto la russa Alina Charaeva, n.130 WTA, in tre set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2.