Nuoto, Assoluti: Lamberti da record a Riccione, Pilato battuta da Angiolini

Otto titoli italiani e i primi pass per gli Europei di Parigi sono stati assegnati nella giornata d'apertura degli Assoluti di nuoto a Riccione. Il pomeriggio di finali si è aperto con il record italiano di Michele Lamberti nei 50 dorso, che con 28''38 toglie due centesimi al primato che deteneva ex aequo con Thomas Ceccon. Sul podio sono saliti anche Francesco Lazzari e Lorenzo Mora. "Questo record ha un sapore diverso e molto speciale - ha detto Lamberti -. Da un anno avevo problemi alla spalla. È un risultato che mi appaga davvero tanto". Delusione per la favorita Benedetta Pilato che nella finale dei 100 rana ha chiuso al secondo posto dietro alla nuova campionessa italiana, Lisa Angiolini (1'06''33). La 30enne senese ha interpretato al meglio il ritorno e lasciato dietro la primatista italiana (1'06''39) e Anita Bottazzo (1'06''89). La pluricampionessa Simona Quadarella ha dominato negli 800 stile libero (8'21"01), davanti a Emma Giannelli e Noemi Cesarano, mentre c'è stato un finale al centesimo nei 400 stile libero maschili: Davide Marchello ha vinto in 3'47"76 davanti a Marco De Tullio (3'47"81) e Alessandro Ragaini (3'47"86). Nei 50 farfalla maschili, Lorenzo Gargani ha vinto con il tempo di 23''31, ad un centesimo dal personale, comandando la prova dalla prima bracciata. Molto bene alle sue spalle Giulio Meniconi e Larbi Giacomini, staccati di un centesimo tra loro. I 400 misti femminili hanno confermato il salto di qualità di Giada Alzetta, che dopo aver già firmato il miglior tempo in batteria si è presa anche la finale, con una prova di grande continuità (4'41"00), abbassando di 2"90 il precedente personale. Nelle due ultime prove, Leonardo Deplano si è preso il tricolore dei 50 rana in 21"64, mentre la staffetta dell'Esercito, formata da Sara Curtis, Emma Menicucci, Giulia Verona e Giulia Ramatelli 55"88, si è laureata nella staffetta 4x100sl, in 3'39"42, precedendo Carabinieri e Fiamme Oro.