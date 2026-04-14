Nba: Embiid operato di appendicite, salta play-in Philadelphia-Orlando

I problemi di salute di Joel Embiid continuano a compromettere le speranze di playoff dei Philadelphia 76ers. Noto per il suo talento, Embiid ha avuto una carriera costellata di infortuni. Recentemente, si è sottoposto a un'appendicectomia, che lo terrà fuori dal torneo di play-in NBA contro Orlando. I 76ers non hanno fornito una data di rientro, ma si prevede che potrebbe saltare eventualmente la serie del primo turno contro Boston. La storia clinica di Embiid include paralisi di Bell, distorsioni al ginocchio e fratture facciali. Nonostante i problemi, Embiid ha segnato una media di 26,9 punti a partita in questa stagione. I 76ers, guidati da Tyrese Maxey, si trovano ad affrontare una situazione difficile senza la loro stella.