Tennis, Wta Miami, Paolini: "Ho ritrovato fiducia, noi italiani una squadra"

"Per me è stata una giornata fantastica, mi sono divertita molto in campo e sono felice di aver vinto: il giorno perfetto. Spesso mi sono ritrovata ad affrontare delle palle break, dopo essere stata avanti 30-0. Il fatto è che su questi campi così rapidi conta servire bene, ma anche essere consistenti nel palleggio. È quello che ho cercato di fare, quando mi sono trovata in difficoltà. Ho ritrovato fiducia". Così Jasmine Paolini dopo aver superato la polacca Magda Linette diventando la prima tennista italiana a raggiungere le semifinali dell'Open di Miami. "L'Italia così in vista? Credo che avere un numero 1 del mondo come Jannik Sinner aiuti molto, lui è incredibile e ci dà grande motivazione. Ma in generale siamo una squadra. Ci spingiamo a vicenda quando vediamo che qualcuno può fare un grande risultato: così anche gli altri ci credono, e poi questo risultato arriva. Ormai siamo davvero tanti, quanti saremo, 30? Scherzavamo su questo, con Lorenzo e Matteo, ma la sensazione è davvero molto piacevole. Abbiamo modo anche di parlare delle nostre vite, fuori dal campo: quando stavo aspettando di scendere in campo ho visto Lorenzo (Musetti, ndr) e gli ho chiesto di Ludovico, suo figlio: quel bambino è fantastico", ha aggiunto. Ora per Jas c'è la numero 1 del mondo: "La semifinale? Spero di giocare bene ma soprattutto di divertirmi ancora, in campo, perché per me questo conta molto, incide sulla mia prestazione. Aryna (Sabalenka, ndr) è ovviamente una grande giocatrice, ma siamo in semifinale e non puoi aspettarti nulla di diverso. Vedremo come andrà, di certo mi sento fortunata a poter essere parte di incontri come questo".