Spena: "Impiantistica e infrastrutture tema centrale"

"Lo sport è ormai parte integrante della vita di tutti noi, e come sempre il nostro partito ha saputo cogliere l'importanza di questo tema. Nel 2023, lo sport è entrato in Costituzione, con un comma ad hoc all'articolo 33 dove si evidenzia il valore sociale ed educativo dell'attività sportiva; a questo è seguita una riforma dello sport, che ha unito i cosiddetti 5 decreti principali del 2021 con altri 2 integrativi del 2022 e 2024". Così Maria Spena, componente del Cda Sport e Salute, intervenendo agli Stati generali dello Sport di Forza Italia in corso alla Camera dei deputati. "Si è parlato anche nella discussione di oggi delle 5 'S': sport, scuola, sociale, sostenibilità, salute. Io aggiungerei anche le 5 'I': inclusione, integrazione, individuo, identità e impiantistica. L'impiantistica e le infrastrutture sono un tema centrale che Sport e Salute sta affrontando insieme al Dipartimento dello Sport, riportando lungo tutto il territorio nazionale quello che è stato il grande successo di 'Illumina Caivano', con il progetto 'Sport Illumina'", ha concluso.