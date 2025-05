Dorothea Wierer madrina del Triathlon del Lago di Caldaro

Al Triathlon del Lago di Caldaro sabato 10 maggio sono attesi oltre 300 atleti. Alla manifestazione in cui sarà ospite speciale la campionessa del biathlon mondiale Dorothea Wierer si preparano a sfidarsi nel format Olimpico (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa) la campionessa uscente Alice Bagarello con Elisabetta Stocco, Chiara Cavalli e le sudtirolesi Iris Reif e Lena Göller. Al maschile attesa per Thomas Francesco Previtali, seconda nella passata edizione e che punterà a migliorarsi ancora nell'evento allestito dall'Associazione Sportiva di Caldaro - sezione Triathlon e dall'Associazione Turistica di Caldaro. Venerdì si comincia con il partecipato Charity Event in favore dell'Associazione per i bambini con tumore dell'Alto Adige "Peter Pan" in compagnia di campioni come gli slittinisti Andra Vötter e Leon Felderer, sabato lo start scatta alle 14 dal molo di Caldaro.