Tennis, Wta Miami: Paolini fuori al terzo turno, eliminata dalla lettone Ostapenko

Terzo turno fatale per Jasmine Paolini al "Miami Open". La 30enne di Bagni di Lucca, numero 7 del ranking e del seeding, ha perso in tre set contro la lettone Jelena Ostapenko, n.24 del ranking e 25 del seeding, con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5. Decisamente al di sotto delle attese per Paolini questo inizio di 2026 con un pessimo bilancio di 9 successi e 8 sconfitte: ha messo a segno una vittoria in United Cup (contro Jeanjean), due all'Australian Open (contro Sasnovich e Frech), due a Merida (contro Hon e Boulter) grazie alle quali ha centrato la sua prima semifinale oltre quattro mesi dopo Ningbo (ottobre 2025), ed altre due ad Indian Wells (contro Potapova e Tomljanovic).