Sci freestyle, prima vittoria di Tomasoni in Cdm

La seconda sfida di Craigleith, in Canada, saluta il primo successo in carriera per Federico Tomasoni. L'azzurro esce per primo dalla sessione di partenza e nessuno può tenerne la scia: Tomasoni centra così il primo trionfo della carriera, lasciandosi alle spalle i due canadesi Kaleb Barnum e Kristofor Mahler, con David Mobärg in quarta poisizione. Tomasoni diventa il quarto azzurro a vincere in Coppa del Mondo, dopo Molling (una vittoria), Deromedis (sette) e Galli (tre).