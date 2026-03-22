Sci freestyle, prima vittoria di Tomasoni in Cdm

22 Mar 2026 - 18:35

La seconda sfida di Craigleith, in Canada, saluta il primo successo in carriera per Federico Tomasoni. L'azzurro esce per primo dalla sessione di partenza e nessuno può tenerne la scia: Tomasoni centra così il primo trionfo della carriera, lasciandosi alle spalle i due canadesi Kaleb Barnum e Kristofor Mahler, con David Mobärg in quarta poisizione. Tomasoni diventa il quarto azzurro a vincere in Coppa del Mondo, dopo Molling (una vittoria), Deromedis (sette) e Galli (tre).

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