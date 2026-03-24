Sci alpino, gigante di Lillehammer: fuori Odermatt, coppa di specialità a rischio

Partito con il pettorale 1, è finito subito fuori per un errore il campione svizzero Marco Odermatt nell'ultimo slalom gigante di cdm a Lillehammer. A questo punto è a rischio - dopo aver già vinto quella generale e quelle di discesa e superG - la sua conquista anche della coppa di gigante. Odermatt ha infatti 48 punti di vantaggio sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Il campione olimpico - momentaneamente al comando della prima manche - dovrebbe infatti salire sul podio in questa gara per strappare la coppa all'elvetico.