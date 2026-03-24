Nba: Detroit ferma marcia dei Lakers, vincono ancora Oklahoma e San Antonio
Dieci le partite disputata nella notte Nba, con i Detroit Pistons che continuano il loro percorso battendo per 113-110 fermando la striscia di nove vittorie di fila dei Los Angeles Lakers. Facile vittoria in trasferta dei San Antonio Spurs che superano i Miami Heat per 136-111 grazie al solito Wembanyama che mette a referto 26 punti e 15 rimbalzi nel sesto successo di fila Spurs. Successo esterno anche degli Oklahoma City Thunder che si impongono sul campo dei Philadelphia 76ers per 123-103. Tutto facile per gli Atlanta Hawks che superano in casa i Memphis Grizzlies per 146-107, per la compagine della Georgia è il dodicesimo successo nelle ultime tredici partite.
Vincono anche i Chicago Bulls che battono gli Houston Rockets per 132-124. Ai texani non basta un Durant da 40 punti. Nelle altre partite vittoria a sorpresa degli Indiana Pacers sugli Orlando Magic per 128-126, successo dei Toronto Raptors sugli Utah Jazz per 143-127. I Golden State Warriors battono 137-131 i Dallas Mavericks dopo un supplementare, inutili i 32 punti del rookie Flagg. Tutto facile per i Portland Trail Blazers che superano 134-99 i Brooklyn Nets, infine vittoria dei Los Angeles Clippers sui Milwaukee Bucks per 129-96.