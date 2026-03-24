Sci alpino: Braathen in testa al gigante di Lillehammer, azzurri indietro

Il campione olimpico brasiliano Luca Pinheiro Brather è al comando in 1.11.24 dopo la prima manche dell'ultimo gigante stagionale alle finali di Lillehammer. Alle sue spalle l'austriaco Stefan Brennsteiner in 1.11.45 e lo svizzero LoicMeillard in 1.11.87. Dei due soli azzurri in gara - su una pista non molto ripida ma con bei dossi e soprattutto un fondo molto umido e scivoloso - è arrivata la conferma dello stato di crisi: Giovanni Franzoni, ormai gran velocista che ha voluto cimentarsi anche in questa disciplina senza avere ancora un grande allenamento specifico, è finito 22/o in 1.14.59 mentre Alex Vinatzer ha chiuso solo poco più avanti, 20/o in 1.13.98.