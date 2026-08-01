Volley, Nations League uomini: gli Usa battono il Giappone e volano in finale con la Polonia

01 Ago 2026 - 17:11
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Dopo aver travolto gli azzurri guidati dal ct Ferdinando De Giorgi, gli Stati Uniti si aggiudicano un pass per la finale della Nations League di pallavolo a Ningbo, in Cina, battendo il Giappone 3 a 2 dopo il tie-break. Domani gli americani sfideranno i campioni in carica della Polonia, che hanno già sconfitto gli Usa nel 2023. Nella finalina valida per il terzo e il quarto posto, invece, i nipponici incontreranno la Slovenia, eliminata dai polacchi con uno 0-3 nella prima semifinale giocata oggi. 

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