Volley, Nations League uomini: gli Usa battono il Giappone e volano in finale con la Polonia

Dopo aver travolto gli azzurri guidati dal ct Ferdinando De Giorgi, gli Stati Uniti si aggiudicano un pass per la finale della Nations League di pallavolo a Ningbo, in Cina, battendo il Giappone 3 a 2 dopo il tie-break. Domani gli americani sfideranno i campioni in carica della Polonia, che hanno già sconfitto gli Usa nel 2023. Nella finalina valida per il terzo e il quarto posto, invece, i nipponici incontreranno la Slovenia, eliminata dai polacchi con uno 0-3 nella prima semifinale giocata oggi.