Tennis: Wta Madrid, Errani/Paolini fuori agli ottavi nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie del tabellone del doppio, si fermano agli del 'Mutua Madrid Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 8.235.540 euro. Pur essendo state avanti 6-4 4-1 alla Caja Magica, si arrendono 4-6 6-4 10-6 contro la tedesca Laura Siegemund (n.21 nel ranking di doppio), che Paolini ha eliminato in singolare, e la russa Vera Zvonareva (n.43), in campo come atleta neutrale. Le due coppie si erano già incontrate a Dubai: le azzurre si erano arrese in due set. i quarti giocheranno contro le indonesiane Aldila Sutjadi/Janice Tien oppure contro la coppia numero 6 del tabellone, il duo ispano-statunitense Cristina Bucsa/Nicole Melichar Martinez.