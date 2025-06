Tennis: Wta Eastbourne, Bronzetti subito fuori

Continua il momento negativo per Lucia Bronzetti, uscita subito di scena anche nel 'Lexus Eastbourne Open' (WTA 250 - 389.000 dollari di montepremi) che si sta disputando sull'erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento - insieme a Bad Homburg - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. La 26enne riminese di Villa Verucchio, n.61 Wta, finalista in questo torneo nel 2023, è stata battuta per 6-0 6-1, in poco più di un'ora di partita, dalla filippina Alexandra Eala, n.74 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, apparsa decisamente a proprio agio sui prati inglesi. Non riesce proprio a ritrovare il suo tennis, invece, l'azzurra che dopo la finale a Cluj-Napoca ad inizio febbraio (battuta da Potapova) ha perso 11 dei successivi 16 match disputati: la romagnola non vince due partite nello stesso torneo da Indian Wells ed è in serie negativa da cinque incontri (l'ultima vittoria al primo turno a Roma contro la lettone Sevastova). Eala troverà al secondo turno o la britannica Sonay Kartal, n.49 WTA, o la lettone Jelena Ostapenko, n.20 del ranking e terza favorita del seeding (il match è in programma martedì). In tabellone c'è anche Elisabetta Cocciaretto, semifinalista l'altra settimana sui prati olandesi di s'-Hertogenbosch: la 24enne di Fermo, n.122 del ranking, promossa dalle qualificazioni, farà il suo esordio nel main draw - martedì - contro la russa Kamilla Rakhimova, n.87 Wta, anche lei qualificata. La 23enne di Ekaterinburg si è aggiudicata in due set lottati l'unico precedente con la marchigiana, disputato nei quarti sulla terra di Rabat nel 2024. A guidare il seeding è Daria Kasatkina, n.16 Wta, che da qualche settimana ha acquisito la nazionalità australiana.