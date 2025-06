Mondiali scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione

Fatta la squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre. Sono 13 gli atleti convocati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Capo delegazione d'eccezione in Corea del Sud: a guidare la spedizione dell'Italia in questi Para Fencing World Championships che aprono il nuovo quadriennio sarà Bebe Vio Grandis. Per la campionessa azzurra, che dopo Parigi 2024 è stata eletta in consiglio federale in quota atleti nella FIS presieduta da Luigi Mazzone, sarà la prima volta da Capo delegazione della sua Nazionale. I convocati sono: Matteo Betti, Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Leonardo Rigo e la capitana Loredana Trigilia. La Nazionale italiana di scherma in carrozzina sta svolgendo in questi giorni un collegiale a Roma presso il centro dell'Acqua Acetosa, primo di una serie di ritiri per preparare al meglio il Mondiale 2025, appuntamento clou della stagione internazionale del settore paralimpico.