Doping: sprinter Usa Knighton dinanzi al Tas, rischia lunga squalifica

Il velocista statunitense Erriyon Knighton si è presentato lunedì dinanzi al Tas di Losanna per essere risultato positivo a un test antidoping. Il caso rischia di portare a una squalifica per Knighton dai prossimi campionati del mondo. Knighton è due volte finalista olimpico nei 200 metri a soli 21 anni. L'anno scorso è stato autorizzato a correre a Parigi dopo che un tribunale americano ha stabilito che non era responsabile della positività al test per uno steroide utilizzato nell'allevamento di bestiame. L'Agenzia Mondiale Antidoping e l'Unità per l'Integrità dell'Atletica Leggera hanno però impugnato tale sentenza presso il Tribunale Arbitrale dello Sport.