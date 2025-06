Cio, Bach lascia la presidenza a Coventry: "Movimento olimpico in ottime mani"

Nella sede del Cio di Losanna c'è stato il passaggio di consegna tra il presidente uscente Thomas Bach e il nuovo presidente Kirsty Coventry. Come si vede in un video sui social, Bach esprime piena fiducia nel futuro del Movimento Olimpico sotto la guida di Coventry, definendo la transizione "agevole, rispettosa e lungimirante" e dichiarando: "Con Kirsty Coventry, il Movimento Olimpico sarà in ottime mani". Bach quindi ha ringraziato i membri del Cio per l'onore di essere stato nominato Presidente Onorario a Vita. Esprimendo il suo apprezzamento per l'intera comunità olimpica: atleti, Comitati Olimpici Nazionali, Federazioni Internazionali, TOP Partner, detentori dei diritti mediatici e staff, per il loro impegno nel comune cammino olimpico, Bach ha quindi osservato: "In questo spirito di gratitudine, fiducia e gioia, consegno le chiavi della Casa Olimpica alla signora Kirsty Coventry, la decima Presidente del Comitato Olimpico Internazionale", ha detto Bach. "Abbiamo visto cosa può realizzare l'unità... Oggi è un giorno di fiducia, fiducia nel nostro futuro luminoso... Oggi è un giorno di gioia: la gioia di passare il testimone a una nuova generazione", ha aggiunto. "Ora è lei a scrivere la storia: la signora Kirsty Coventry. Con la sua elezione, avete anche inviato un messaggio forte al mondo: il Cio continua a evolversi", ha concluso Bach.