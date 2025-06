Atletica, Diaz rinuncia ai campionati europei a squadre di Madrid

Andy Diaz, saltatore italo-cubano campione europeo e del mondo al coperto di salto triplo, non parteciperà per la squadra italiana ai campionati europei a squadre in programma a Madrid dal 26 al 30 giugno prossimo, per i postumi di una sindrome retto-adduttoria che ha consigliato al suo staff tecnico di non farlo rischiare in vista dei campionati del mondo di Tokyo a settembre. Al suo posto scenderà in pedana Simone Biasutti già nell'elenco degli atleti convocati inizialmente quale riserva viaggiante. Oltre a Diaz non farà parte della spedizione italiana neanche la primatista nazionale dell’asta Roberta Bruni, costretta alla rinuncia per effetto della caduta di venerdì sera in Diamond League a Parigi, in quanto gli accertamenti effettuati nella giornata odierna hanno evidenziato una micro-frattura della terza vertebra sacrale, e per la sua sostituzione è stata convocata Elisa Molinarolo. In forse invece nei 400 ostacoli l’argento europeo Alessandro Sibilio, alle prese con una gastroenterite che ha impedito anche a lui di gareggiare nella recente Diamond di Parigi, e in tal senso è stato scelto quale riserva viaggiante Michele Bertoldo.