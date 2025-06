Cio, Zaia: "Congratulazioni a Coventry, Veneto pronto ad accoglierla"

"Congratulazioni a Kirsty Coventry, nuova presidente del Comitato Olimpico Internazionale. È un grande giorno per lo sport mondiale: una giovane donna, una super campionessa, alla guida del movimento olimpico. Un segno dei tempi, un segnale di speranza, di merito e di futuro". Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta "con entusiasmo" - si legge in una nota - l'elezione ufficiale di Kirsty Coventry alla guida del Cio, prima donna nella storia a ricoprire questo ruolo in oltre 130 anni di vita dell'organizzazione.