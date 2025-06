Le Lions Bergamo festeggiano il primo titolo italiano nel flag football: "Il sogno sono le Olimpiadi, ma ora concentrate sul Champions Bowl"

Lo sguardo è chiaramente indirizzato al 2028 dove ci sarà un appuntamento storico come le Olimpiadi Estive a Los Angeles dove il flag football farà il proprio esordio, tuttavia vi sono una serie di appuntamenti da affrontare prima: "Come ogni sportivo, penso che tutte noi sogniamo di partecipare ai Giochi, tuttavia bisogna rimanere con i piedi per terra perché penso che prima la Nazionale debba fare il giusto percorso di crescita per consolidare le fondamenta della squadra - conclude Ventura -. Adesso ci saranno i World Games che si terranno in Cina, una sorta di equivalente delle Olimpiadi per gli sport che non fanno parte dei cinque cerchi, poi a settembre ci saranno gli Europei. Saranno probabilmente presenti delle nostre compagne, ma il sogno ora è quello di affrontare il Champions Bowl che ancora oggi fatichiamo a realizzare".