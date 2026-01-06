Tennis, Wta Canberra: Bronzetti e Stefanini subito fuori

Nulla da fare per le due tenniste italiane in gara nel "Workday Canberra Open", torneo WTA 125 dotato di un montepremi 225.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della capitale australiana. Lucia Bronzetti, n.105 WTA e quarta favorita del seeding, ha ceduto per 6-2 6-7(4) 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, alla slovena Tamara Zidansek, n.156 del ranking (ma arrivata fino al n.22 quattro anni fa), promossa dalle qualificazioni, mentre Lucrezia Stefanini, n.136 del ranking, è stata battuta per 7-6(5) 6-1, in un'ora e 36 minuti di partita, dalla taipanese En-Shuo Liang, n.394 WTA, anche lei qualificata.