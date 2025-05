Tennis, Wilander: "Sinner affamato come un lupo, a Parigi un vantaggio"

"È così determinato, la sua tecnica è eccezionale, crescendo sta diventando ogni giorno più forte fisicamente. Il servizio, negli ultimi anni, è rivoluzionato. Mi ha stupito la facilità con cui a Roma ha gestito i primi match, digiuno com'era di agonismo: ha dimostrato perché è in vetta al ranking mondiale da quasi un anno - ha aggiunto - Ha minimizzato il danno allenandosi sulla terra e alimentando la sua fame di match. È tornato affamato come un lupo" "Per le caratteristiche di Jannik - prosegue l'ex campione svedese - naturalmente il Roland Garros è la sfida più alta: lui gioca vicino alla linea di fondo e sul rosso non è facile. Ma a Parigi, conoscendolo, me lo aspetto già migliorato rispetto a Roma".