Tennis: Venus Williams perde al primo turno ad Auckland

Sconfitta all'esordio del Wta 250 di Auckland per Venus Williams, che sta preparando la sua partecipazione da record di longevità, a 45 anni, agli Aus Open. L'americana, assente dal circuito dall'ultima apparizione agli US Open e scesa cosi' al posto n.145 della classifica Wta, ha subito una sconfitta al primo turno dalla polacca Magda Linette, n.52, per 6-4, 4-6, 6-2. La maggiore delle sorelle Williams, sette volte campionessa Slam, dovrebbe ora competere al torneo WTA 250 di Hobart (12-17 gennaio), dove, come ad Auckland, riceverà una wild card per il tabellone principale. Ritornata sul circuito nell'estate del 2025 dopo una pausa di sedici mesi, Venus Williams si recherà a Melbourne per l'Australian Open, dove ha raggiunto la finale nel 2003 e nel 2017, ma a cui non partecipa da cinque anni.