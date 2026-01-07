Scherma: da spada a fioretto, 72 azzurri in pedana per la coppa del mondo

Si apre il lungo week end per la coppa del mondo di scherma che vedrà in pedana 72 azzurri impegnati in tutte le armi. Da domani la spada a Fujairah, negli Emirati, venerdì iniziano il GP di Tunisi per la sciabola e le prove di fioretto tra Hong Kong per le gare femminili e Parigi per gli uomini. I primi assalti del nuovo anno sono in programma a Fujairah, con le prove di spada maschile e femminile: 12 le azzurre convocate dal ct Dario Chiadò, altrettanti gli uomini scelti dal tecnico Diego Confalonieri. Dopo la tappa del mese scorso a Orleans, la sciabola si sposta a Tunisi per il secondo Grand Prix della stagione, circuito d'élite che prevede solo gare individuali. Tra gli azzurri stop precauzionale per Luca Curatoli: il numero 4 al mondo sta seguendo un lavoro differenziato per un problema fisico. Trasferta in Asia per le fiorettiste: a Hong Kong (sede del mondiale 2026) saranno in pedana tra le altre Martina Favaretto (numero 2 al mondo) e Arianna Errigo. A Parigi, nello Stade Pierre de Coubertin, lo storico appuntamento per il fioretto maschile con l'Italia che si presenta con il detentore del trofeo Alessio Foconi, vincitore lo scorso anno della gara individuale di Parigi che invece nel 2024 aveva visto trionfare Tommaso Marini. La squadra azzurra del ct Simone Vanni ha vinto entrambe le gare a squadre d'inizio stagione (a Palma de Maiorca e Fukuoka).