Tennis, United Cup: Usa batte Grecia 2-1 e vola in semifinale

Sono gli Stati Uniti i primi a staccare il pass per le semifinali della United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Nei quarti alla alla 'Rac Arena' di Perth hanno battuto per 2-1 la Grecia approdando per la terza volta al penultimo atto ed infilando il 14esimo successo in 15 sfide nella competizione. Prossimi avversari - dopo il trasferimento a Sydney - i vincenti del quarto tra Polonia e Australia. Gli USA sono i campioni in carica ed hanno vinto il titolo anche nel 2023, nella prima edizione del torneo (superando in finale l'Italia). Ha deciso il doppio misto con il successo in rimonta di Coco Gauff e Christian Harrison per 4-6, 6-4, 10-8, in un'ora e mezza di gioco, su Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. In precedenza nel singolare femminile Coco Gauff, n.4 WTA, aveva battuto per 6-3, 6-2, in un'ora e 26 minuti, Maria Sakkari, n.52 WTA. Ha rimesso tutto in discussione nel match maschile Stefanos Tsitsipas, n.36 ATP, che ha superato per 6-4, 7-5, in un'ora e 22 minuti di partita, Taylor Fritz, n.6 ATP, infilando il quarto successo in questa United Cup tra singolo e doppio.