Tennis: United Cup, Renzo Furlan capitano dell'Italia

Sarà Renzo Furlan il capitano dell'Italia in United Cup, competizione a squadre miste che scatterà il 27 dicembre e si concluderà il 5 gennaio 2025, trasmessa in diretta su SuperTennis. Furlan è stato votato da pochi giorni Coach dell'Anno nel circuito Wta per il suo lavoro con Jasmine Paolini che nel 2024 ha vinto il primo Wta 1000 a Dubai, raggiunto due finali Slam in singolare al Roland Garros e Wimbledon, toccato un best ranking di numero 4 e si è qualificata per le Wta Finals in singolare e in doppio con Sara Errani. Tra i capitani anche l'Allenatore del 2024 nel circuito Atp, Michael Russell, coach di Taylor Fritz, primo statunitense a chiudere una stagione in Top5 dal 2006, battuto da Sinner in finale allo US Open e alle Nitto Atp Finals. Non mancano i nomi illustri sulle panchine delle 18 nazionali qualificate. Lleyton Hewitt, capitano anche della nazionale di Davis, guiderà l'Australia. Sarà invece Iva Majoli,campionessa al Roland Garros 1997, il capitano della Croazia. Nella lista anche due 'padri d'arte', il norvegese Christian Ruud e il tedesco Alexander Zverev senior. Infine sarà interessante vedere Felix Auger-Aliassime nel doppio ruolo di capitano e giocatore.