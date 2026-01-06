Tennis, United Cup: Belgio ai quarti, travolto il Canada

Il Belgio ha battuto 3-0 il Canada e si è così assicurato il primo posto nel Girone B e la qualificazione ai quarti di finale di United Cup, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis fino all'11 gennaio. Zizou Bergs ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera aprendo la giornata, battendo a sorpresa il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime per 64 62. Elise Mertens ha poi battuto Victoria Mboko 63 36 63. I due singolaristi belgi sono poi tornati in campo in doppio misto e hanno sconfitto Mboko e Cleeve Harper 63 36 10-5.