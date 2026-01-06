Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, United Cup: Belgio ai quarti, travolto il Canada

06 Gen 2026 - 15:40

Il Belgio ha battuto 3-0 il Canada e si è così assicurato il primo posto nel Girone B e la qualificazione ai quarti di finale di United Cup, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis fino all'11 gennaio. Zizou Bergs ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera aprendo la giornata, battendo a sorpresa il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime per 64 62. Elise Mertens ha poi battuto Victoria Mboko 63 36 63. I due singolaristi belgi sono poi tornati in campo in doppio misto e hanno sconfitto Mboko e Cleeve Harper 63 36 10-5. 

Ultimi video

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:46
Sci, CdM salto donne: Prevc a segno anche in gara 2 a Villach, Sieff 27.a
16:24
Tennis, Wta Brisbane: Sabalenka agli ottavi, Bucsa battuta in 47'
16:17
Milano Cortina, Mit: "Un mese dai Giochi e infrastrutture completate"
16:01
Tennis, Wta Canberra: Bronzetti e Stefanini subito fuori
15:40
Tennis, United Cup: Belgio ai quarti, travolto il Canada