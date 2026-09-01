Tennis, Tsitsipas: "Kyrgios positivo alla cocaina? Sorpreso sia arrivata così tardi"

01 Set 2026 - 15:28
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"Nick Kyrgios trovato positivo alla cocaina? Non so cosa dirti. Per essere del tutto onesto, lo sapevo prima dell'annuncio. Ti dico solo la verità. Sapevo di tutto questo prima che venisse fatto qualsiasi annuncio. Quando l'ho visto sui social media, ho pensato ‘eccoci qua’. Me l'aspettavo, a dire il vero.”, queste le parole di Stafano Tsitsipas sul caso doping che ha coinvolto il tennista australiano. 

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Per il greco la positività di Kyrgios alla cocaina non è stata una notizia sconvolgente: "Non proverò a coprire qualcuno di cui conosco la verità. Mi considero una persona gentile con tutti. Ma questi erano comportamenti di cui si mormorava da tempo sul circuito…Quando l'ho visto, ho pensato… praticamente me l'aspettavo, a dire il vero. Sono sorpreso che sia arrivato così tardi".

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Tsitsipas non è stato l'unico giocatore a prendersela con Kyrgios. Contro l'australiano è sceso in campo anche una leggenda del calibro di Andy Roddick: "Hai alimentato commenti e bulli online che si riversano nei post di Sinner, Swiatek e anche nei miei, accusando di usare steroidi. Eppure tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita". 

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