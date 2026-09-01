Tennis, Tsitsipas: "Kyrgios positivo alla cocaina? Sorpreso sia arrivata così tardi"

Tsitsipas non è stato l'unico giocatore a prendersela con Kyrgios. Contro l'australiano è sceso in campo anche una leggenda del calibro di Andy Roddick: "Hai alimentato commenti e bulli online che si riversano nei post di Sinner, Swiatek e anche nei miei, accusando di usare steroidi. Eppure tu vuoi che la gente comprenda il tuo errore perché eri in un momento difficile per l'odio online. È una cosa ipocrita, soltanto ipocrita".