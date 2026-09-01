F1, Domenicali: "Antonelli e Ferrari, tutti ingredienti per weekend entusiasmante"

"Ci tengo a complimentarmi con tutti per l'ennesimo sold out che conferma il rapporto speciale tra Monza e la Formula 1. Questa edizione arriva in un momento speciale per il nostro Paese, con Andrea Kimi Antonelli in testa al Mondiale e una Ferrari competitiva. Ci sono tutti gli ingredienti per un fine settimana entusiasmante. Rivolgo un particolare pensiero ai tifosi, sono loro che rendono l'atmosfera di Monza unica e regalano al mondo una delle immagini più belle e riconoscibili della F1". Lo dice il presidente e ad di Formula 1 Stefano Domenicali, con un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d'Italia. "Quella di Monza - aggiunge Domenicali - costituisce una settimana speciale per tutti gli appassionati di Formula 1. Il Gran Premio d'Italia è parte importante della storia del nostro sport. Monza sa trasmettere qualcosa di particolare, c'è la storia ma anche una passione che cresce costantemente, che coinvolge molte generazioni diverse e, soprattutto, sempre più giovani''.