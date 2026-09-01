Torna a Riccione il Memorial Pantani, omaggio al Pirata lungo 192 km

È stato svelato a Riccione il tracciato della 23ma edizione del Memorial dedicato al campione di ciclismo Marco Pantani. La corsa, che accoglierà la carovana del ciclismo internazionale, si terrà il 12 settembre e collegherà la Perla Verde con Cesenatico per una distanza complessiva di 192 chilometri. Il percorso si snoderà tra le colline in cui il campione romagnolo era solito allenarsi. Le prime ascese sono quelle di Verucchio, del Passo del Grillo di Gorolo. La corsa proseguirà nei territori di Longiano e Roncofreddo fino alla scalata del muro di via Felloniche con strappi durissimi, fino al 18% di pendenza. Seguirà una lunga discesa fino alla riviera e a Cesenatico, dove la corsa sfilerà davanti all'abitazione della famiglia Pantani prima di addentrarsi nel circuito cittadino. Venticinque le squadre attese allo start, di cui dieci appartenenti alla massima categoria WorldTour, in una competizione che ha acquisito caratura internazionale. "Il legame con Marco Pantani, con la Romagna e con le strade che hanno accompagnato la sua crescita sportiva rende questa gara un evento capace di unire sport, memoria e territorio", sottolinea Simone Imola, assessore di Riccione allo Sport. "Il Memorial Marco Pantani è molto più di una competizione sportiva: è il modo con cui ogni anno l'Emilia-Romagna rende omaggio a un campione che ha scritto una pagina indimenticabile della storia del ciclismo", aggiunge Roberta Frisoni, assessora regionale allo Sport e al Turismo.