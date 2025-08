Flavio Cobolli ha vinto in tre set contro l'ungherese Fabian Marozsan al terzo turno dell'Atp 1000 di Toronto, in Canada. Il romano, numero 17 al mondo, ha vinto 6-2 4-6 6-3 in un'ora e 50 minuti; vola così agli ottavi di finale, dove sfiderà il vincente tra Ben Shelton e Brendon Nakashima. Cobolli è l'unico italiano ancora in corsa nel torneo canadese, dopo le eliminazioni di Musetti, Arnaldi e Sonego al terzo turno.