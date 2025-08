Atletica, Bednarek vola nei 100 metri dei Trials statunitensi in 9"79

Kenny Bednarek, due volte argento olimpico a Tokyo 2021 e Parigi 2024 sui 200 metri, ha vinto con il tempo di 9"79 la finale dei 100 metri dei campionati statunitensi in corso di svolgimento a Eugene in Oregon, validi quali Trials per determinare gli atleti USA che parteciperanno ai prossimi mondiali in Giappone a settembre. Nella gara in cui il 26enne velocista ha stabilito il proprio personale sulla distanza migliorandosi di 7 centesimi rispetto al precedente 9"86 del 1° giugno scorso, eccellenti crono anche degli altri qualificati per i campionati iridati, Courtney Lindsey secondo in 9"82 e T'Mars McCallum terzo in 9"83, ricordando come il campione uscente di Budapest 2023 Noah Lyles disponga della Wild Card in quanto detentore del titolo. Nella finale dei 100 metri donne prestazione ancor più sensazionale da parte di Melissa Jefferson-Wooden, che realizza con 10"65 oltre al proprio personale il miglior crono mondiale dell'anno, mentre al secondo posto Kayla White in 10"84 e al terzo Aleia Hobbs con 10"92, completano il trio delle qualificate per Tokyo, dove ci sarà nella formazione statunitense pure la campionessa uscente Sha'Carri Richardson, che dopo aver preso parte alle batterie chiuse in 11"07 non ha proseguito nella competizione forse anche per il diffondersi della notizia del suo fermo da parte della Polizia, avvenuto il 27 luglio in aeroporto a Seattle, per aggressione al fidanzato Christian Coleman.