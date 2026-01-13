Logo SportMediaset

Tennis: tifosi Melbourne acclamano Kyrgios, lui dice no al singolare Aus Open

13 Gen 2026 - 11:22

I tifosi australiani lo acclamano, ma Nick Kyrgios - tornato sul palcoscenico del tennis mondinale con la riedizione della 'battaglia dei sessi', contro Aryna Sabalenka - ribadisce il suo no al singolare degli Aus Open. "Mi concentro sul doppio", ha detto il 30enne tennista di origine greca tornato dopo tre anni di continui infortuni. Lo svizzero Stan Wawrinka e gli australiani Jordan Thompson e Chris O'Connell hanno ricevuto le ultime tre wild card. "Uno come Stan, che ha giocato tre o quattro partite ufficiali nella United Cup, tutte ad altissimo livello, se la merita senza alcun dubbio", ha detto Kyrgios all'emittente Channel Nine, a margine del torneo esibizione Kooyong Classic dove i tifosi di Melbourne lo hanno accolto come una rockstar. "Non sarebbe giusto da parte mia avere così tanti dubbi fisici per scendere in campo e affrontare alcuni dei migliori giocatori del mondo al meglio dei cinque incontri senza nemmeno essere sicuro di poter superare un turno". Kyrgios ha parlato dopo aver battuto il cinese Zhang Zhizhen in un super tiebreak per 6-3, 4-6, 11-9, davanti a una folla di tifosi in delirio. "L'atmosfera qui era pazzesca... e se non avessi avuto questo non so cos'altro avrei fatto", ha detto. "Ho un sacco di altre cose da fare fuori dal campo, ma non ho sensazioni come questa".

