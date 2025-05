Tennis, TIEBREAK+ Official Game of the ATP and WTA sbarca su Nintendo Switch

NACON e Big Ant Studios hanno annunciato che TIEBREAK+: Official Game of the ATP and WTA è ora disponibile su Nintendo Switch. Per celebrare l'uscita di questa versione, Big Ant Studios offre anche un aggiornamento principale gratuito per tutti i giocatori su tutte le piattaforme. Questo aggiornamento include tutti i miglioramenti e i contenuti rilasciati dal lancio iniziale del gioco nell'agosto 2024, oltre a una nuovissima modalità, la Rivalry Mode, che consente ai giocatori di rivivere le più belle partite tra Roger Federer e il suo rivale di sempre, Rafael Nadal. TIEBREAK+ include il più grande roster di eroi e icone del tennis che abbia mai calcato un campo virtuale, con oltre 140 giocatori professionisti dei tornei fedelmente ricreati e giocabili.