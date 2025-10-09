Tennis: Tauson si ritira nel terzo set, Paolini ai quarti a Wuhan. Ma niente doppio con la Errani

Jasmine Paolini si qualifica ai quarti del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, dopo il ritiro della danese Clara Tauson sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1. "Mi spiace per lei, aveva giocato un gran primo set", le parole della tennista azzurra. Nei quarti l'azzurra affronterà la vincente del match tra la veterana elvetica Belinda Bencic, 13esima testa di serie, o la polacca Iga Swiatek, n.2 del ranking e del seeding. Dopo la vittoria della Paolini, annunciato il forfait negli ottavi del torneo di doppio in coppia con la Errani. Via libera dunque alla coppia di wild card composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yuan Yue.