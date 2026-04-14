Tennis: Sonego al rientro, supera il primo turno a Barcellona

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del torneo di Barcellona (Atp 500). Sulla terra rossa del Real Club de Tenis ha battuto in tre set (6-2, 2-6, 6-4) lo spagnolo Pedro Martínez, numero 125 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il 30enne torinese (n.66) era al rientro nel dopo quasi tre mesi di stop per un problema al polso destro. Nel prossimo turno sfiderà uno tra l'argentino Mariano Navone (n. 44) e il russo Andrej Rublev (n. 15)