Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset è la notizia più bella che c’è"

14 Apr 2026 - 14:45
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“Il tennis in chiaro è stata la madre di tutte le battaglie per noi. Mediaset già 15 anni fa è stata una delle prime a trasmettere in chiaro due finali storiche degli Internazionali d’Italia e adesso la notizia delle ATP Finals su Mediaset è una delle cose più belle che possa esserci” dice Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, in una intervista esclusiva con SportMediaset. “Spero che questo consenta di continuare la meravigliosa scia di successi che Sinner sta compiendo a Torino, come dice quel proverbio ‘non c’è due senza tre’, e che anche Mediaset possa festeggiare questa bellissima occasione con la vittoria di un giocatore italiano”.

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