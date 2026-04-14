Tennis, Peroni Nastro Azzurro rinnova la partnership con gli Internazionali BNL d'Italia

In questo contesto internazionale, a partire dal 19 aprile, Peroni Nastro Azzurro lancia "SOLO UNA BIRRA", la nuova campagna di comunicazione globale che accompagnerà il brand per tutta la stagione. Una piattaforma contemporanea che celebra la passione e la creatività delle italiane e degli italiani, capaci di rendere speciale ciò che creano grazie alla cura dei dettagli e al loro saper fare. È questo approccio che trasforma qualcosa di apparentemente semplice in un'icona. Così come Fontana di Trevi non è solo una fontana e la Venere di Botticelli non è solo un dipinto, Peroni Nastro Azzurro non è semplicemente una birra, ma l'espressione del saper fare italiano, dove passione ed eccellenza si intrecciano in ogni sorso, facendola diventare famosa in tutto il mondo per il suo gusto distintivo e la sua freschezza.