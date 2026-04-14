Tennis, Peroni Nastro Azzurro rinnova la partnership con gli Internazionali BNL d'Italia

14 Apr 2026 - 16:10
© Ufficio Stampa

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Per il secondo anno consecutivo, Peroni Nastro Azzurro rinnova la partnership con gli Internazionali BNL d'Italia, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario tennistico internazionale, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Una collaborazione che nel 2026 si consolida attraverso una presenza ancora più articolata all'interno del nuovo Villagio del torneo. Peroni Nastro Azzurro sarà pronto ad accogliere il pubblico per tutta la durata del torneo, accompagnandolo in ogni giornata della competizione, presidiando le varie aree del villaggio: The House of Peroni Nastro Azzurro, tra lounge e area garden, accoglierà gli spettatori durante l'intera durata della manifestazione con un programma volto a celebrare il tennis attraverso l'inconfondibile atmosfera di convivialità che caratterizza il marchio. 

In questo contesto internazionale, a partire dal 19 aprile, Peroni Nastro Azzurro lancia "SOLO UNA BIRRA", la nuova campagna di comunicazione globale che accompagnerà il brand per tutta la stagione. Una piattaforma contemporanea che celebra la passione e la creatività delle italiane e degli italiani, capaci di rendere speciale ciò che creano grazie alla cura dei dettagli e al loro saper fare. È questo approccio che trasforma qualcosa di apparentemente semplice in un'icona. Così come Fontana di Trevi non è solo una fontana e la Venere di Botticelli non è solo un dipinto, Peroni Nastro Azzurro non è semplicemente una birra, ma l'espressione del saper fare italiano, dove passione ed eccellenza si intrecciano in ogni sorso, facendola diventare famosa in tutto il mondo per il suo gusto distintivo e la sua freschezza. 

In occasione degli Internazionali BNL d'Italia, la campagna si declina in "SOLO UNA PARTITA": un racconto che mette al centro passione, attenzione ai dettagli e precisione del gesto, caratteristiche che uniscono sia il mondo della birra che il tennis. A Roma, questa idea prende forma nella cornica più iconica possibile: il Foro Italico. Qui, sullo sfondo dello Stadio Nicola Pietrangeli, considerato uno dei campi più affascinanti al mondo, una partita non è mai solo una partita.

"Il rinnovo della partnership con gli Internazionali BNL d'Italia rappresenta per noi un'opportunità strategica per rafforzare ulteriormente il posizionamento di Peroni Nastro Azzurro in un contesto internazionale. Anche per questo secondo anno abbiamo scelto di ampliare la nostra presenza nel Villaggio, offrendo un'esperienza sempre più coinvolgente. La campagna "SOLO UNA BIRRA", con la sua declinazione "SOLO UNA PARTITA" dedicata al torneo, ci permette di raccontare il brand attraverso un linguaggio essenziale, fatto di precisione del gesto, cura dei dettagli e stile italiano. Gli stessi valori che rendono speciale una grande partita al Foro Italico e che da sempre definiscono l'eccellenza di Peroni Nastro Azzurro." afferma Viviana Manera, Direttrice Marketing di Birra Peroni. 

Per tutta la durata degli Internazionali BNL d'Italia, Peroni Nastro Azzurro accompagnerà il pubblico in ogni giornata di gara. The House of Peroni Nastro Azzurro ospiterà un palinsesto di appuntamenti e momenti di intrattenimento, pensati per celebrare il Grande Tennis... perché non sarà "SOLO UN TORNEO".

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