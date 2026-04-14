Tennis: Atp Monaco, anche Cobolli al secondo turno

Dopo Luciano Darderi anche Flavio Cobolli vince all'esordio nel 'BMW Open', Atp 500 di scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding - inizialmente sorteggiato contro l'ungherese Marton Fucsovics, n.58 Atp, costretto al forfait per un problema alla spalla destra -, ha superato 6-4 7-5 il tedesco Diego Dedura, n.258 Atp, promosso dalle qualificazioni. Agli ottavi il suo avversario sarà il vincente del match tra Zizou Bergs (n.40) ed il lucky loser tedesco Marko Topo (n.260).