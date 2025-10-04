Logo SportMediaset
Tennis, Shanghai: Darderi al 3/o turno, sfiderà Musetti

04 Ott 2025 - 16:25

 Luciano Darderi si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai dove, lunedì, sfiderà Lorenzo Musetti. L'italoargentino ha battuto il cinese Bu con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco.

