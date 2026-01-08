Logo SportMediaset

Tennis, Sabalenka vince e accusa il calendario affollato: "È folle"

08 Gen 2026 - 11:02

Aryna Sabalenka é approdata ai quarti del torneo di Brisbane (Wta 500) grazie al rapido successo sulla rumena Sorana Cirstea - eliminata con un doppio 6-3 in appena 70 minuti di gioco -, ma in conferenza stampa ha accusato i vertici del tennis di non aver messo al primo posto la salute dei giocatori in quella che ha definito una stagione tennistica "folle". La bielorussa si é detta pronta a essere multata per i tornei obbligatori che salterà nei prossimi mesi. Il tema del calendario affollato è stato una frequente lamentela negli ultimi mesi dell'anno appena trascorso. Il numero 1 del ranking maschile, Carlos Alcaraz, ha più volte espresso preoccupazione per l'eccessivo numero di tornei, sebbene abbia anche partecipato a redditizie esibizioni. Come quella di sabato, quando affronterà Jannik Sinner in Corea del Sud, appena una settimana prima degli Australian Open. "La stagione è decisamente folle, e questo non va bene per tutti noi, visto che si vedono così tante giocatrici infortunarsi", ha detto la numero 1 femminile. "Le regole sono piuttosto insidiose con gli eventi obbligatori, ma io continuerò a saltarne un paio per proteggere il mio corpo perché ho faticato molto la scorsa stagione - ha aggiunto Sabalenka - Quindi in questa cercheremo di gestirla un po' meglio, anche se mi multeranno".

