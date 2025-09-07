Tennis, Sabalenka: "Questo titolo ha un sapore differente dagli altri"

Logo SportMediaset
"Questo titolo ha un sapore diverso dagli altri, sento come se avessi dovuto superare molte difficoltà per ottenerlo. Per come ho lavorato in stagione, meritavo di chiudere l'anno con una vittoria in uno Slam. Sono riuscita ad avere il controllo delle mie emozioni e sono orgogliosa di me stessa". Così Aryna Sabalenka dopo aver vinto gli Us Open. "Sto provando sensazioni fantastiche - ha ammesso in conferenza stampa - In questa stagione ho affrontato tante dure lezioni, perdendo due finali Slam, e quindi essere riuscita a difendere il titolo a New York significa tanto per me. Dopo quanto accaduto al Roland Garros, mi sono presa un attimo di tempo per riflettere e ho capito che la cosa migliore da fare era riguardare quelle partite, in maniera più rilassata, e trarre insegnamenti utili affinché non si ripetessero più sconfitte di quel tipo. Sono stata a Mykonos, passavo le mie giornate a leggere un libro sull'aspetto mentale, tratto da una storia vera, e a guardare il paesaggio: penso che questa parentesi mi sia stata di grande aiuto, ho imparato la lezione. L'obiettivo primario è quello di restare sempre concentrata su me stessa, puntando sui fattori che possono farmi vincere le partite".

