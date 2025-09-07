Europei Basket: storica vittoria Georgia, batte Francia e va ai quarti

Storica vittoria della Georgia che elimina (80 a 70 il risultato) la Francia agli Europei di basket e si qualifica per la prima volta ai quarti di finale del torneo. "Incredibile. Sono davvero felice, congratulazioni ai miei compagni di squadra, a tutti, a tutti i nostri tifosi in Georgia e qui", ha commentato Giorgi Shermadini dopo il successo. "La Francia è fantastica, ma oggi abbiamo giocato meglio in difesa e in attacco", ha aggiunto. Nell'edizione del 2022 la Francia era arrivata seconda dietro la Spagna. Curiosamente le due ex finaliste hanno mancato l'appuntamento con i quarti, dove la Georgia se la vedrà con la Finlandia, che ieri ha eliminato la Serbia di Nikola Jokic.