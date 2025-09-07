Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Italvolley, Tajani: "Torniamo sul tetto del mondo, bravissime ragazze"

07 Set 2025 - 18:10

"L'Italia ha vinto il mondiale di pallavolo femminile! Dopo 23 torniamo sul tetto del mondo! Partita al cardiopalma, bravissime ragazze!". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

03:29
DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

01:30
Sinner contro Alcaraz

Sinner contro Alcaraz

01:44
Jannik e non solo

Jannik e non solo

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

I più visti di Altri Sport

SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Tyson e Mayweather tornano sul ring: il match-esibizione nella primavera 2026

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Sinner e Alcaraz
19:45
Us Open: la finale fra Sinner e Alcaraz alle ore 20.30
19:01
Europei Basket: storica vittoria Georgia, batte Francia e va ai quarti
18:24
Italvolley, Manfredi: "Altro straordinario trionfo"
18:23
Vuelta: manifestante Pro Pal provoca caduta ciclista, arrestato
18:10
Italvolley, Tajani: "Torniamo sul tetto del mondo, bravissime ragazze"