Italvolley, Tajani: "Torniamo sul tetto del mondo, bravissime ragazze"
07 Set 2025 - 18:10
07 Set 2025 - 18:10
"L'Italia ha vinto il mondiale di pallavolo femminile! Dopo 23 torniamo sul tetto del mondo! Partita al cardiopalma, bravissime ragazze!". Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
