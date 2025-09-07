Italvolley, Manfredi: "Altro straordinario trionfo"

Entusiasta il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi per la vittoria della Azzurre della pallavolo del Campionato Mondo: "Un altro straordinario trionfo - ha detto - da parte di queste fantastiche ragazze che hanno saputo scrivere una nuova pagina storica per la pallavolo italiana. La vittoria del Campionato Mondiale, dopo 23 anni dal successo di Berlino, è il risultato del talento, della passione e della dedizione di un gruppo eccezionale, guidato da una leggenda del nostro sport come Julio Velasco, capace ancora una volta di trasmettere la sua mentalità vincente".